Тбилиси, , 14:15 — REGNUM Грузия как член Совета Европы, которая в свое время подписала все документы этой организации, обязана их выполнять, а в случае невыполнения может подвергнуться санкциям, заявила министр юстиции Грузии Теа Цулукиани, комментируя журналистам актуальную в последние дни тему относительно возможности визита в Грузию главы МИД России Сергея Лаврова.

«Грузия является участником Статута Совета Европы и Генерального соглашения о привилегиях и иммунитетах. Мы подписали эти документы именно с того периода, когда Зураб Жвания именно с той трибуны, с которой два дня назад выступала президент Саломе Зурабишвили, сказал свои известные слова («Я грузин, и значит, я европеец»), которые мы все помним. Мы являемся участниками этих соглашений, поэтому недопуск делегации какой-либо страны — члена Совета Европы обернется для Грузии санкциями», — пояснила Теа Цулукиани.

По ее мнению, цель нынешней оппозиции — добиться наложения на Грузию этих санкций именно в условиях правления «Грузинской мечты».

Отметим, что она одна из немногих представителей правящей партии, которая четко объяснила обязательства страны в статусе председателя Комитета министров Совета Европы и заявила о необходимости допуска в Грузию всех делегаций, которые приедут на заседание глав МИД СЕ в мае этого года.

С вопросом о том, как собирается Грузия проводить заседание глав МИД стран Совета Европы, участником которого должна быть и российская делегация, представитель РФ обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили на сессии ПАСЕ в Страсбурге. Президент ответила, что Грузия — гостеприимная страна и в случае необходимости готова «обойти» собственное законодательство для выполнения собственных же международных обязательств. Позднее ей же в условиях жесткой критики со стороны оппозиции пришлось оправдываться, что никого из России она лично в Грузию не приглашала. Комментарии по этому вопросу сделали и премьер-министр, и председатель парламента, но и они отметили, что Грузия выполнит свои международные обязательства, а решить спорный вопрос (относительно допуска Лаврова) попытается вместе с партнерами.

Оппозиция в своих критических заявлениях делает упор на том, что Сергей Лавров неоднократно нарушал закон Грузии об оккупированных территориях, посещая Абхазию и Южную Осетию не со стороны Грузии. Соратники экс-президента Саакашвили обещают, что в случае приезда Лаврова в Тбилиси встретят его сильным протестом.