Москва, , 14:14 — REGNUM Чтобы сделать будущую Государственную думу устойчивой, необходимо к доминирующему положению «Единой России» добавить еще одну сильную, но несколько подчиненную партию. Такой партией может стать «Справедливая Россия» в том случае, если на будущих выборах ее возглавит Михаил Мишустин. Так прокомментировал информацию о грядущих переменах в партийном устройстве и новой конфигурации партий в Госдуме шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик.

«В экспертных кругах, в том числе в «Телеграм», сейчас довольно активно обсуждается идея о том, как сделать более устойчивой будущую Госдуму и одновременно усилить поддержку государственного курса со стороны партий, но без уходящих в историю партий вождистского типа, таких как ЛДПР и КПРФ.

В этом контексте сейчас обсуждается создание множества мелких партий, которые могли бы либо пройти в Госдуму и составить коалицию вместе с «Единой Россией», либо отобрать голоса у коммунистов и либералов, но не преодолеть пятипроцентный порог и отдать голоса «Единой России».

На мой взгляд, гораздо более простой и элегантной в исполнении идеей было бы усиление уже давно существующей «Справедливой России» за счет включения в ее ряды на будущих выборах нынешнего премьера Михаила Мишустина на должность главы партии, аналогично тому, как это делал Дмитрий Медведев будучи одновременно и главой партии, и главой правительства» .

По мнению эксперта, это позволит создать сильный сдвоенный политический центр и, по сути, перейти к двухпартийной системе. Эта идея, полагает Юрий Баранчик, будет гораздо более положительно воспринята и гражданами, чем схемы с мелкими спойлерами.