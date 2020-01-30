Таллин, , 14:19 — REGNUM Российский гражданин Алексей Васильев, объявленный в Эстонии «агентом ФСБ», не стал обжаловать судебное постановление об отказе в условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом заявила пресс-секретарь Вируского уездного суда Майли Ыунааэд, сообщает 30 января портал ERR.

Ыунааэд уточнила, что срок обжалования судебного решения истёк 29 января, жалоба на него со стороны Васильева не поступала.

Эстонский суд 7 января отказал Васильеву в УДО и постановил, чтобы осуждённый оплатил судебные издержки в размере €166,80.

Васильева задержали в ноябре 2017 года на пограничном пункте в Нарве. Эстонская прокуратура заявила, что он, будучи агентом ФСБ, мог планировать киберпреступления. В марте 2018 года Харьюский уездный суд признал вину российского гражданина и лишил его свободы на четыре года.

Читайте также: Два гражданина Эстонии получили тюремный срок за «шпионаж в пользу России»