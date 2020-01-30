Тбилиси, , 14:22 — REGNUM Отказ Грузии пропустить через границу делегацию из России в рамках съезда Комитета министров Совета Европы закончится санкциями. Об этом сказала министр юстиции Грузии Тея Цулукиани 30 января, комментируя журналистам выступление в ПАСЕ грузинского президента Саломе Зурабишивили.

В некоторых кругах Грузии вызвало возмущение заявление Зурабишивили о том, что Тбилиси «обойдет» закон для разрешения посещения страны членами российской делегации, которым въезд запрещен.

«Единственный ответ на вопрос, который могла дать президент Грузии, касался разрешения о пересечении российской делегации границы с Грузией», — сказала Цулукиани.

Она отметила, что пока Грузия будет председательствовать в Совете Европы, ей придется выполнять свои обязательства, иначе последуют санкции, которые, по мнению Цулукиани, желательны для оппозиции.

Напомним, после того, как Россия подавила агрессию грузинской армии, напавшей на мирных осетин, и признала независимость Южной Осетии и Абхазии, в Грузии приняли «закон об оккупации». Он запрещает въезд на территорию Грузии лицам, которые побывали в провозглашенных республиках без разрешения Тбилиси.

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