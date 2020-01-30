Симферополь, , 14:10 — REGNUM Общественная палата Крыма поддержала предложенные президентом России поправки в Конституцию. Об этом 30 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОП Крыма.

«Предложения по внесению изменений в Конституцию страны сформулированы своевременно и, в случае их принятия, послужат дальнейшей демократизации общественного и государственного устройства, станут надёжной преградой для проникновения во власть людей случайных и радеющих только лишь о своём благополучии», — отметили в ОП.

Там также предложили всем общественным формированиям Крыма рассмотреть возможность проведения мероприятий общественного контроля за реализацией основных положений ежегодного послания президента к Федеральному собранию.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию страны в своём ежегодном послании Федеральному собранию 15 января. В частности, он предложил добавить положения о том, что высокопоставленные госслужащие не могут иметь двойного гражданства и вида на жительство, а пост президента РФ может занимать человек, который никогда не имел другого гражданства и проживает на территории нашей страны последние 25 лет.

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