Симферополь, 30 января 2020, 14:10 — REGNUM Общественная палата Крыма поддержала предложенные президентом России поправки в Конституцию. Об этом 30 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОП Крыма.
Там также предложили всем общественным формированиям Крыма рассмотреть возможность проведения мероприятий общественного контроля за реализацией основных положений ежегодного послания президента к Федеральному собранию.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию страны в своём ежегодном послании Федеральному собранию 15 января. В частности, он предложил добавить положения о том, что высокопоставленные госслужащие не могут иметь двойного гражданства и вида на жительство, а пост президента РФ может занимать человек, который никогда не имел другого гражданства и проживает на территории нашей страны последние 25 лет.
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