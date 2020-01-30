Москва, , 14:00 — REGNUM Публикации зарубежных СМИ об ударах Вооруженных сил РФ по «госпиталю и пекарне» на окраине сирийского Идлиба являются провокацией, заявили 30 января в Минобороны РФ.

«Сообщения отдельных зарубежных СМИ о якобы бомбардировке утром 30 января самолетом ВКС России «госпиталя и пекарни» … — информационная провокация», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что российская авиация в данном районе Сирии никаких боевых задач не выполняла.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января в Сирии была ранена взрывом снаряда в недавно освобождённом от боевиков городе Маарат ан-Нууман, расположенном в зоне «Идлиб», сотрудница информационного агентства RT Вафа Шабруни.

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