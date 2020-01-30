Минск, , 14:00 — REGNUM В Белоруссии в настоящее время идет период войны за энергоресурсы и потому ей нужно научиться жить по средствам и экономить. Об этом 30 января заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов в Минске.

«Вы видите, какая сегодня идет война за энергоресурсы. У нас такой период. Поэтому надо научиться экономить и жить по средствам», — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

Также он отметил, что в нынешнем году властям Белоруссии придется серьезно поработать для преодоления негативных последствий в экономике, в том числе, связанных с Россией.

«В этом году мы должны очень серьезно поработать, чтобы преодолеть негативные явления, которые есть в экономике, особенно связанные с Россией. Те потери, которые подбросили наши братья, мы должны нивелировать за счет других направлений», — сказал белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Международное рейтинговое агентство Fitch оценило ситуацию с поставками нефти в Белоруссию и пришло к выводу, что импорт этого стратегического сырья по более высоким ценам негативно скажется на экономике постсоветской республики.