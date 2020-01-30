Эдинбург, Великобритания, , 14:04 — REGNUM Новый референдум о независимости от Лондона должен состояться в Шотландии, полагают члены однопалатного парламента этой автономной части Соединённого Королевства. Об итогах парламентского голосования сообщает Daily Mail.

Первый министр шотландского правительства Никола Стерджен инициировала голосование 29 января, за два дня до выхода Великобритании из состава ЕС. Эдинбургу нужна независимость, полагает она, только так страна сможет остаться в Евросоюзе и избежать негативных последствий Brexit.

В ходе голосования 64 депутата шотландского парламента поддержали идею референдума, 54 — высказались против.

Как сообщало ИА REGNUM, Шотландия отвергла идею выхода из Великобритании на референдуме 2014 года, однако теперь власти считают, что ситуация изменилась.

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