Куала-Лумпур, , 13:53 — REGNUM Власти Малайзии задержали четырех человек в связи с распространением ложных новостей о вспышке коронавируса, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что аресты четырех человек стали результатом отдельных нападений.

Согласно закону о связи от 1998 года, за распространение ложных сведений предусматривается штраф в размере 50 тыс. малайзийских ринггитов или лишение свободы сроком до одного года.

Известно, что полиция расследует дела пользователей социальных сетей, включая Facebook, за то, что они делятся содержанием полицейских отчетов, связанных с новым коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что правительство в ближайшее время вернет своих граждан из Уханя.

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