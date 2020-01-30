Тюмень, 30 января 2020, 13:52 — REGNUM Министр науки и высшего образования, недавний ректор Тюменского университета Валерий Фальков обратился к коллегам с посланием. Основные принципы дальнейшей работы ведомства он изложил на своей странице в социальной сети Facebook.
Принципы министра Фалькова следующие. Это преемственность, открытость, работа на результат, командность, профессионализм и компетентность.
Валерий Фальков в своём послании отметил, что с момента организации Министерства науки и высшего образования в мае 2018 года в ведомстве сформирована профессиональная команда, способная решать задачи, определенные в Стратегии научно-технологического развития, национальных проектах, послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Кроме того, новый министр призывает коллег быть максимально открытыми и перед профессиональным сообществом, и перед гражданским обществом. Он подчеркнул необходимость в активизации деятельности Общественного совета, экспертных и совещательных органов.
Также он говорит о необходимости произвести инвентаризацию функций, исключив их дублирование, а также чёткого организационного распределения между структурными подразделениями Министерства науки и высшего образования.
Сотрудники. по его мнению, должны между собой общаться, поддерживать друг друга и помогать, в том числе, и эмоционально.
И ещё один принцип работы — профессионализм и компетентность должны присутствовать в сотрудниках Министерства науки и высшего образования.
Напомним, президент России Владимир Путин назначил ректора Тюменского государственного университета Валерия Фалькова на должность министра науки и высшего образования 21 января 2020 года.
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