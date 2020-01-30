Тюмень, , 13:52 — REGNUM Министр науки и высшего образования, недавний ректор Тюменского университета Валерий Фальков обратился к коллегам с посланием. Основные принципы дальнейшей работы ведомства он изложил на своей странице в социальной сети Facebook.

Скриншот со страницы Валерия Фалькова Facebook.com/vnfalkov

Принципы министра Фалькова следующие. Это преемственность, открытость, работа на результат, командность, профессионализм и компетентность.

Валерий Фальков в своём послании отметил, что с момента организации Министерства науки и высшего образования в мае 2018 года в ведомстве сформирована профессиональная команда, способная решать задачи, определенные в Стратегии научно-технологического развития, национальных проектах, послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

«Мы должны последовательно добиваться реализации поставленных задач», — заявил Валерий Фальков.

Кроме того, новый министр призывает коллег быть максимально открытыми и перед профессиональным сообществом, и перед гражданским обществом. Он подчеркнул необходимость в активизации деятельности Общественного совета, экспертных и совещательных органов.

«Любой сотрудник министерства может обратиться ко мне напрямую с предложениями по деятельности министерства», — приглашает к диалогу Валерий Фальков.

Также он говорит о необходимости произвести инвентаризацию функций, исключив их дублирование, а также чёткого организационного распределения между структурными подразделениями Министерства науки и высшего образования.

«Ответственность — как внутренний регулятор, способность контролировать свою деятельность и выходить за рамки стереотипов при принятии решений. Умение проявлять инициативу и адекватно отвечать по итогам», — высказал свои требования к сотрудникам новый министр.

Сотрудники. по его мнению, должны между собой общаться, поддерживать друг друга и помогать, в том числе, и эмоционально.

«Не стесняться принять помощь. Не конкурировать между департаментами, а выстраивать конструктивный диалог и добиваться результата. Такой же подход должен быть вне стен Министерства — во взаимодействии с другими ведомствами, образовательными и научными организациями», — поясняет Фальков свой посыл о командности.

И ещё один принцип работы — профессионализм и компетентность должны присутствовать в сотрудниках Министерства науки и высшего образования.

«Каждый должен понимать свой функционал и уметь мобилизоваться для быстрого достижения результата. Учитывая скорость происходящих вокруг изменений, необходимо постоянное повышение уровня знаний и компетенций каждого сотрудника посредством использования современных методов обучения», — резюмирует Валерий Фальков.

Напомним, президент России Владимир Путин назначил ректора Тюменского государственного университета Валерия Фалькова на должность министра науки и высшего образования 21 января 2020 года.

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