Тбилиси, , 13:50 — REGNUM Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Грузию может обернуться «вторым Гавриловым», предполагает грузинское издание «Резонанси», которое посвящает теме еще не решенного визита несколько статей и вместе с политиками и экспертами пытается выяснить, что ожидает главу МИД России в Тбилиси, если тот все же приедет на встречу министров иностранных дел Совета Европы в мае текущего года.

С подобным предупреждением к властям Грузии через издание обращаются представители партии экс-президента Михаила Саакашвили, которые предупреждают, что протест обязательно будет.

«После протеста, последовавшего за «ночью Гаврилова», я не думала, что кто-то из правительства осмелится на такое — открыто пригласить правительство России, а это напрямую означает, что они узаконивают оккупацию Грузии и что закон об оккупации, оказывается, ничего не значит», — заявила в беседе с изданием член «Национального движения» Хатия Деканоидзе.

По ее словам, конечно, с самолетом, который привезет Лаврова, они ничего сделать не смогут, но визит российской делегации вызовет очень серьезный протест, так как, по определению Деканоидзе, «Лавров — главный творец пропаганды Кремля и Путина».

Хотя встреча намечена на май, она призывает правительство прямо сейчас открыто зафиксировать свое отношение к этому вопросу и предупреждает, что по закону «об оккупированных территориях» правительство грузии обязано не впустить в страну делегацию России.

Как известно, этот закон был принят по инициативе Саакашвили вскоре после так называемой августовской войны и предусматривал жесткие санкции и меры уголовной ответственности в отношении тех лиц, которые посетят Абхазию и Южную Осетию не со стороны Грузии. Правительство «Грузинской мечты» первые годы после прихода к власти обещало пересмотреть этот закон и наладить отношения с Россией, отказавшись от оскорбительной риторики, но позднее внесло в него лишь отдельные поправки, а вскоре вернулось и к негативной и осуждающей риторике, характерной для предшественников. Любые упоминания России здесь традиционно сопровождаются словами «оккупация, агрессия и аннексия».

С вопросом о том, как собирается Грузия проводить заседание глав МИД стран Совета Европы, участников которого должна быть и российская делегация, представитель РФ обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили на сессии ПАСЕ в Страсбурге. Президент ответила на этот вопрос достаточно уклончиво, но подчеркнула, что Грузия — гостеприимная страна и в случае необходимости готова «обойти» собственное законодательство для выполнения собственных же международных обязательств. Позднее ей же в условиях жесткой критики со стороны оппозиции пришлось пояснять, что никого из России она лично в Грузию не приглашала. Комментарии по этому вопросу сделали и премьер, и председатель парламента, но и они отметили, что Грузия выполнит свои международные обязательства, а решить спорный вопрос попытается вместе с партнерами.