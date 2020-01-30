Тбилиси, , 13:46 — REGNUM Несмотря на то, что власти Китая принимают усиленные меры по борьбе с распространением коронавируса, экспорт этого вируса в другие страны продолжается, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе на брифинге 30 января.

«Хотя 98% случаев заболевания коронавирусом приходится на Китай, происходит экспорт этого вируса в соседние и более отдаленные страны, и коронавирус уже зафиксирован в 16 странах мира», — заявил Гамкрелидзе.

По его информации, в Грузию ежемесячно приезжают и уезжают как минимум 5000 жителей Китая. За последние два дня в Грузию прибыли 110, а выехали из Грузии 129 граждан Китая.

«Исходя из этого, на границах усилены меры контроля, прибывающие из Китая граждане проходят термальный скрининг, и если температура тела фиксируется на отметке 38 градусов и выше, их консультирует врач и решает вопрос дальнейшей эвакуации», — объяснил Гамкрелидзе проводимые процедуры и сообщил, что пока в Грузии ни одного случая заболевания коронавирусом не выявлено.

На случай вспышки этого вируса в Грузии выделены 4 больницы инфекционного профиля — в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Зугдиди, куда будут госпитализировать пациентов с подозрением на коронавирус.

«Эти больницы выбраны не случайно. У них имеется соответствующая материальная база, есть специальные отделения, куда можно поместить таких пациентов для лечения, а также персонал этих клиник имеет опыт борьбы с респираторными заболеваниями», — отметил Амиран Гамкрелидзе.

Со ссылкой на минздрав Китая он сообщил, что за последние сутки число заболевших коронавирусом по всему миру достигло 7771 человек, только за один день было зафиксировано 1737 новых случаев, а скончались от коронавируса уже 170 человек.