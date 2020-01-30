Москва, , 13:48 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает важной свою встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая ранее состоялась в Москве. Соответствующую запись глава правительства Израиля разместил на своей официальной странице в соцсети Twitter.

«Важная рабочая встреча с президентом России Владимиром Путиным в Москве», — написал в своем сообщении Нетаньяху на русском и иврите и прикрепил к этому посту фотографию, на которой запечатлен момент рукопожатия с российским лидером на кремлевской встрече.

Также глава израильского правительства указал в своём сообщении, что отношения между Россией и Израилем никогда не были насколько прочными и хорошими.

«Спасибо Вам, президент Путин!» — заключил израильский политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил личную благодарность президенту России Владимиру Путину за быстрое решение вопроса о помиловании осужденной в РФ за торговлю наркотическими средствами гражданки Израиля Наамы Иссахар.