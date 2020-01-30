Бишкек, , 13:27 — REGNUM Правительство сформирует координационный штаб и разработает стратегическую программу улучшения экологии в столице Киргизии. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, передает пресс-служба правительства.

По словам высокопоставленного чиновника, в программе будут предусмотрены меры по усовершенствованию механизмов газификации жилых массивов за счет внедрения льгот и по переводу автотранспорта на газ.

Читайте также: Одна из основных причин смертности в Киргизии — плохая экология

Глава правительства также отметил необходимость пересмотреть требования в сфере городского строительства и развития инфраструктуры Бишкека.

Подводя итог, Мухаммедкалыя Абылгазиева выразил мнение, что государственные органы и экологи должны заняться пропагандой среди населения принципов экологической культуры.

Читайте также: «БишкекСмог»: в столице Киргизии протестуют против грязного воздуха

ИА REGNUM отмечает, что монопольным поставщиком газа в Киргизию является российская компания «Газпром».