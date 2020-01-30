Москва, , 13:25 — REGNUM Коронавирус стал более контактным, считает вирусолог Евгений Тимаков. Об этом он заявил 30 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«У нас есть несколько различных позиций. Первое — это экономическое развитие Китая и его взаимоотношения с окружающими странами. Не всем выгодно, чтобы он развивался. Второе, есть СМИ, которым интересно развивать эту тему. А специалистов, которые говорили бы об этом вирусе, на телеканалах не так много, — сказал Тимаков. — [Но] последние четыре дня показывают, что коронавирус приобретает новые свойства передачи, стал более контактным, увеличилась его летальность. Соответственно он меняет свои свойства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Министерство иностранных дел РФ временно приостановило оформление электронных виз на въезд в Петербург, Ленобласть и другие регионы РФ китайским туристам из-за вспышки коронавируса в КНР.