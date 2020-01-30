Вашингтон, , 13:25 — REGNUM Коррупционную деятельность американских представителей на Украине надо расследовать и пресечь, это соответствует и интересам США, и интересам Украины, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 30 января, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп подверг острой критике деятельность своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. По словам Трампа, если бы он слушал Болтона, «мир был бы уже в шестой мировой войне».

«В погоне за сенсацией некоторые наши СМИ исказили сказанное американским президентом. Дональд Трамп сказал, что мир «уже был бы в шестой мировой войне», если бы он послушал своего бывшего советника по национальной безопасности. Сам по себе Джон Болтон, естественно, ни к какой войне «привести» не мог. Не мог и не может этого сделать и госсекретарь США — фигура гораздо более значимая, чем советник президента по национальной безопасности. Всё замыкается на президенте — как у них, так и у нас.

Кадровая ошибка Трампа с Болтоном понятна: бывший бизнесмен пришёл на вершину власти без собственной внешнеполитической команды, которой у него по определению быть не могло. Сегодня он разъярён на Болтона, как и Болтон, судя по не очень умным выдержкам из его книги, обижен на своего бывшего шефа, но их дистанцирование друг от друга — к лучшему.