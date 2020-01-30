Бишкек, , 13:23 — REGNUM Депутат Жанарбек Акаев на заседании парламента Киргизии потребовал от правительства отозвать инициированный министерством юстиции законопроект о запрете двойного гражданства. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба законодательного собрания.

По словам народного избранника, одобрение этого законопроекта приведет к тяжелым последствиям для киргизских трудовых мигрантов, работающих за рубежом.

«Они утратят гражданство Киргизии, и в стране может наступить демографический и экономический коллапс. Складывается впечатление, что мало того, что правительство не может создать рабочие места, так еще и выгоняет трудовых мигрантов с Родины. Кроме того, переводы мигрантов составляют более 30% ВВП республики», — подчеркнул он.

При этом парламентарий отметил, что только по итогам 2017 года свыше 553 тысяч граждан Киргизии получили гражданство России, а в 2018 и 2019 годах российскими гражданами стали еще 18 тысяч киргизстанцев.

«Большинство из них сохранили гражданство Киргизии. Необходимо понимать, что мигранты осуществляют трудовую деятельность в России временно. Они все вернутся. А своим законом вы преграждаете им путь домой», — подчеркнул Акаев.

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