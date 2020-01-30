Москва, , 14:22 — REGNUM «Справедливая Россия» в течение 14 дней должна представить кандидатуру на освободившийся мандат в Госдуме после назначения Олега Николаева врио главы Чувашии. Об этом заявил член Центризбиркома Евгений Шевченко.

Он отметил, что партия имеет право в течение указанного срока представить новую кандидатуру на вакантный мандат. В том случае, если партия не воспользуется правом выбора кандидата, решение о передаче мандата будет принимать ЦИК.

Напомним, накануне Олег Николаев указом президента России Владимира Путина был назначен врио главы Чувашии после того, как экс-глава Михаил Игнатьев был отправлен в отставку в связи с утратой доверия.

Выборы главы Чувашии состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах в Госдуму седьмого созыва «Справедливая Россия» набрала 10,69%. Олег Николаев возглавлял партийный список региональной группы №10 (Марий Эл, Чувашия и Ульяновская область). Кроме него, в список входили Михаил Емельянов (действующий депутат Госдумы), Наталья Глущенко, Игорь Моляков, Сергей Семенов, Алексей Кулаков, Андрей Заболотских, Сайд-Ахмед Хасиев.

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