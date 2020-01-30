Вашингтон, 30 января 2020, 13:21 — REGNUM Посольство Украины в США отреагировало на комментарий американской телеведущей Эллен Дедженерес по поводу происхождения танца гопак. Соответствующее сообщение опубликовано 29 января в социальной сети Facebook.
Дедженерес разместила в социальной сети Instagram видео тренировки танцоров гопака со словами «посмотрите на этого русского».
Напомним, гопак был создан российским и советским хореографом Игорем Моисеевым на основе сохранившегося описания отдельных элементов народного танца, который был распространён в Малороссии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Украины в Италии назвало оскорбительным термин «Малороссия». По их мнению, так в Российской империи называли «завоёванные» земли Украины.
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