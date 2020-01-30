Уагадугу, , 13:16 — REGNUM Член парламента Индонезии Лулук Нур Хамида рассказал о палестино-израильском конфликте, который в последнее время продолжает ухудшаться, сообщает Kompas.

Издание отмечает, что делегация палаты представителей Индонезии присутствовала на 10-м ежегодном заседании палестинской комиссии, проходившем в Буркина-Фасо.

«Ситуация в Палестине продолжает ухудшаться», — заявил Лулук Нур Хамида.

По его словам, незаконные израильские поселения являются самой опасной угрозой для формирования палестинского государства в будущем. Этот шаг изменит палестинский ландшафт как в демографическом, так и в социальном плане.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии через министерство иностранных дел страны подчеркнуло, что неизменно придерживается мандата конституции в отношении ситуации в Палестине.

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