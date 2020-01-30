Сеул, , 13:15 — REGNUM 29 января в Сеуле состоялась встреча министра обороны Южной Кореи Чон Гён Ду, министра сухопутных войск США Райана Маккарти и генерал-лейтенанта США Пола Лакамера. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, стороны обменялись мнениями по вопросам безопасности на Корейском полуострове и обсудили пути укрепления сотрудничества между Южной Кореей и США.

В рамках встречи министр обороны Южной Кореи объяснил американским военным план правительства по достижению мира на Корейском полуострове, а также отметил, что союз между странами должен основываться на взаимопомощи и прочных доверительных отношениях.

В свою очередь, Маккарти и Лакамера подчеркнули важность укрепления двустороннего союза и военного сотрудничества.