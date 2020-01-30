Ростов-на-Дону, , 13:15 — REGNUM Руководителю пресс-службы администрации Ростова-на-Дону Марии Давыдовой, находящейся под домашним арестом, нашли замену, сообщает ИА REGNUM.

Обязанности начальника управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ ростовской мэрии исполняет Виктория Холодова. Ранее она возглавляла отдел по взаимодействию со СМИ, входящий в структуру управления.

ИА REGNUM напоминает, что Мария Давыдова, которую подозревают в превышении должностных полномочий при проведении торгов на оказание услуг по освещению деятельности городских властей в СМИ, подала заявление на увольнение.