Киев, , 13:14 — REGNUM Указ о введении режима въезда без виз для граждан Британии на годичный срок подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ обнародован 30 января на сайте украинского президента.

«Ввести на период с 31 января 2020 до 30 января 2021 безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в опубликованном документе и уточняется, что такие условия пребывания на Украине будут предоставлены гражданам указанных государств в случае, если срок их пребывания в стране не будет превышать 90 дней в течение 180 дней.

Также в документе дается распоряжение украинскому правительству для принятия мер, которые следуют из данного указа, и уточняется, что документ начинает действовать со дня его опубликования.

Отметим, безвизовый режим для граждан указанных государств был введён на Украине ещё в 2005 году, однако после выхода Британии из состава ЕС (Brexit) в 1 февраля текущего года, он станет недействительным.