Москва, , 13:11 — REGNUM Министерство иностранных дел РФ временно приостановило оформление электронных виз на въезд в Петербург, Ленобласть и другие регионы РФ китайским туристам из-за вспышки коронавируса в КНР. Об этом МИД России сообщил в четверг, 30 января.

Согласно данным ВОЗ на четверг, новым видом коронавируса 2019-nCoV заражены 6065 человек, и в большинстве своем, 5997 человек, в Китае. Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 7711 подтвержденных случаях заболевания, с учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 7894. В настоящий момент почти 82 тысячи человек находятся на обследовании, 170 удалось вылечить, однако спасти 170 заболевших так и не удалось.

Ввиду чего с 30 января для граждан КНР временно приостанавливается оформление электронных виз для въезда в Российскую Федерацию через пограничные пункты пропуска, расположенные на территории Дальнего Востока, Калининградской области.

«Также через воздушные, морские, автомобильные и пешеходные пункты пропуска, расположенные на территориях г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — добавляют во внешнеполитическом ведомстве России.

Помимо этого, МИД РФ просит всех граждан РФ воздержаться без особой необходимости от поездок в КНР, а всех соотечественников, находящихся на территории Китайской Народной Республики, сообщить информацию и свои контактные данные посольству России в Пекине.