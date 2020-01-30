Киев, , 13:04 — REGNUM На Украине сегодня, 30 января, эксперты обсуждают назначение Марины Кудерчук, главой Госкино.

Политолог Олеся Яхно отмечает, что Кудерчук ранее занимала должность заместителя Запорожской облгосадминистрации по аграрным вопросам, а до этого работала в налоговой.

«Если пытаться найти какую-то связь с кино, то можно вспомнить, что какое-то время она ещё была директором киноконцертного зала в Запорожье», — подчеркивает эксперт.

Яхно задается вопросом, зачем на «пустом месте» нынешняя власть Украины сама же формирует изначально отрицательное отношение.

«Все ведь помнят, как в своё время Виктор Янукович назначил министром культуры некоего Михаила Кулиняка — в прошлом заведующего клуба, увлекающегося якобы написанными Януковичем книгами. Вот на это, думаю, следует обращать внимание профильному министру Владимиру Бородянскому, а не на инициирование бредового законопроекта о дезинформации», — резюмировала эксперт.

Украинские СМИ, в свою очередь, отмечают, что Кудерчук во время пребывания в дирекции кинотеатра в Запорожье имела отношение к прекращению показов двух художественных лент, которые рассказывали об украинском освободительном движении — «Петлюра» и «Червоний».

Также подчеркивается — для того, чтобы занять этот пост, Кудерчук пришлось обойти четверых конкурентов в конкурсе, и в процессе прохождения его этапов у итоговой победительницы были не лидирующие позиции.

«Самое парадоксальное — это когда люди, пришедшие из кино, назначают главой Госкино бывшего налогового инспектора из Запорожья, которая не смогла победить даже во втором конкурсе, проведенном после позорной отмены итогов первого, вся связь которой из кино заключает в том, что она одно время руководила киноконцертным залом имени Довженко. Неужели в Квартале даже уборщицы закончились?», — саркастически спрашивает политолог Сергей Фурса.