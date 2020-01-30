Тбилиси, , 13:11 — REGNUM Мнения официальных лиц из США важно для властей Грузии, даже если они основаны на непроверенной информации. Об этом 30 января журналистам рассказала министр регионального развития и инфраструктуры Натия Турнава, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Глава минрегионразвития прокомментировала письмо премьер-министру Грузии Георгию Гахарии от членов Сената США Джима Риша и Джин Шахин, которое было опубликовано 29 января. В письме была критика руководства Грузии и выражались сомнения, что Тбилиси придерживается демократических ценностей.

«Для нас всегда важно услышать заявления представителей различных ветвей власти от наших западных, американских партнеров. Несмотря на то, что иногда, особенно в последний период, это непроверенная и неточная информация», — сказала Турнава.

Она отметила, что на это письмо будет дан ответ. Кроме того, грузинские власти постараются донести объективную информацию до американских партнёров.

Как передавало ИА REGNUM, в январе члены законодательного органа США начали выражать недовольство внутренней политикой Грузии. Власти это объясняют недостаточной информированностью «американских партнеров».

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