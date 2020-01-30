Москва, , 13:01 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил личную благодарность президенту России Владимиру Путину за быстрое решение вопроса о помиловании осужденной в РФ за торговлю наркотическими средствами гражданки Израиля Наамы Иссахар.

«Я хотел бы вас поблагодарить от имени всего народа Израиля за ваше быстрое решение освободить Нааму Иссахар», — сказал глава израильского правительства на встрече с президентом Путиным в Москве.

Также он отметил, что такое решение трогает всех граждан Израиля и выразил благодарность от всего сердца от них.

Кроме этого, Нетаньяху указал, что его нынешний визит в Москву является символом ещё большего укрепления отношений двух стран и поблагодарил российского лидера за его недавний визит в Иерусалим.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Москве выказал интерес к мнению российского президента Владимира Путина о предложенном США плане по ближневосточному урегулированию.