Москва, , 12:57 — REGNUM Президенту РФ Владимиру Путину докладывают о принимаемых правительство страны мерах по противодействию распространению коронавируса, причём делается это ежедневно. Об этом 30 января заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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«Президент провел соответствующее совещание на эту тему, мы докладываем ему в ежедневном режиме», — подчеркнул председатель правительства.

Мишустин добавил, что также провёл в правительстве отдельное совещание о комплексе мер по предупреждению коронавирусной инфекции. По его словам, на сегодня в России не зафиксировано ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса.

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Премьер-министр также попросил вице-премьера Татьяну Голикову, которая возглавляет круглосуточный оперативный штаб по борьбе с заболеванием, регулярно информировать общественность о текущей обстановке и о принимаемых мерах.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за угрозы распространения коронавируса Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем. По решению оперативного штаба в правительстве РФ, предварительно ограничения вводятся до 1 февраля на границах пяти субъектов Федерации — Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Еврейской АО и Амурской области. Кроме того, с 31 января Россия также приостанавливает всё железнодорожное сообщение с Китаем за исключением рейсов из Пекина в Москву и обратно.

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