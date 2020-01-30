Джакарта, , 12:51 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин заявил, что военный подход не является решением для разрешения конфликта в Папуа, сообщает Antara.

По его словам, отправка вооруженных сил в провинцию Папуа является временной, поскольку существуют срочные условия, требующие от правительства повышенного внимания к безопасности.

Правительство Индонезии отдает приоритет повышению благосостояния народа Папуа путем развития дорожного сообщения и инфраструктуры, а также улучшения образования и качества человеческих ресурсов.

Одной из попыток улучшить благосостояние народа Папуа является разделение нового автономного района в восточной провинции Индонезии. Правительство Индонезии рассматривает разделение как попытку уравнять благосостояние людей в Папуа.

Как сообщало ИА REGNUM, координатор группы по защите свободы прессы Индонезии Мухаммад Иснур объяснил предмет судебного иска против президента Джоко Видодо и министерства связи и информации страны относительно блокирования интернета в провинции Папуа.

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