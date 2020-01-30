Рим, , 12:51 — REGNUM Сотрудничество Демократической партии Италии и «Движения 5 звезд» может продолжиться и в следующем составе правительства, заявил в интервью La Repubblica в четверг, 30 января, министр экономики Роберто Гуалтьери.

Представляющий в правительстве либералов Гуалтьери заявил, что альянс с популистами может стать «стратегической перспективой».

Либералы и популисты сформировали новую правящую коалицию без проведения выборов в сентябре 2019 года после выхода из состава коалиции с популистами «Лиги» Маттео Сальвини. Наблюдатели неоднократно отмечали противоречивость такого альянса, ведь «Движение 5 звезд» на выборах 2018 года получило значительную часть своего 33-процентного рейтинга за счет критики либералов.

Сейчас совокупный рейтинг двух этих партий — меньше рейтинга оппозиции во главе с «Лигой» более чем на 10%, и сотрудничество либералов с популистами — единственный для обеих партий шанс оставаться у власти.