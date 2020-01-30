Вашингтон, , 12:54 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы европейской безопасности, сообщили 29 января на сайте внешнеполитического ведомства США.

Помпео также примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику погибшим в Донбассе, а также встретится с представителями украинского бизнеса, гражданского общества и религиозных организаций.

На время визита в Киеве могут ограничить движение транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января Майк Помпео посетит Украину, где встретится с Зеленским, министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

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