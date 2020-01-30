Киев, , 12:49 — REGNUM На Украине получила продолжение история с высаженными из автобуса Луцк-Киев активистками, которые протестовали против показа сериала на русском языке, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщает депутат Рады от фракции Порошенко «Европейская солидарность» Яна Зинкевич, депутат «Слуги народа» и заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам свободы слова Евгений Брагарь решил написать заявление на активисток в Нацполицию Украины за притеснение ими русского языка.

«На Ярину Чорногуз, которая годами создавала проекты защиты украинского языка, устраивала всеукраинские акции, приложила колоссальные усилия… народный депутат от «Слуги народа» подает заявление за притеснения русского языка, потому что она попросила просто-напросто не пытать ее произведенным в РФ фильмом», — возмущается Зинкевич.»Мы вернулись к тем временам, когда притеснения украинского языка, украинского сознания, украинской ментальности снова воспринимают как норму ‑ и это не нормально. Это кощунство на фоне смертей людей, которые защищали этот язык не только в наше время, но и в далеком прошлом», — заявила депутат Порошенко.

Комментариев от самого Брагаря или других депутатов «Слуги народа» в настоящий момент еще нет.

ИА REGNUM напоминает, что согласно рассказам активисток, они возвращались с похорон жениха Ярины — Николая Сорочука, который погиб от пули снайпера в Донбассе. Водителя автобуса, который вступил в конфликт, после жалоб ждали в Киеве радикалы для «беседы», но он избежал расправы, высадив пассажиров на другой остановке.