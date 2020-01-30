Москва, , 12:54 — REGNUM Единая система гражданской защиты будет создана путём объединения системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) МЧС и системы гражданской обороны. Об этом заявил 30 января директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС РФ Олег Мануйло в ходе конференции в Москве.

Он отметил, что у РСЧС и гражданской обороны органы управления почти идентичны, у них единое ресурсное обеспечение, одинаковые способы защиты населения и территорий. Однако существуют два закона и неоправданно большое количество документов, что осложняет работу.

Из двух систем должна появиться одна, которая продолжит своё функционирование, сказал Мануйло.

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