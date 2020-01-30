Чебоксары, , 12:42 — REGNUM Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев на своей странице в социальной сети опубликовал своего рода прощальное обращение жителям республики.

Игнатьев поблагодарил жителей республики и подписчиков блога «за участие, за совместную работу на протяжении всех этих лет на благо родной республики, за активную гражданскую позицию, за предложения и критику».

Бывший глава региона пожелал всем крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях.

Отметим, в течение часа после публикации ни одного комментария под обращением не появилось.

Как сообщало ИА REGNUM, Игнатьев возглавлял Чувашию более 9,5 лет. Накануне указом президента России Владимира Путина он был отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы Чувашии был назначен Олег Николаев, который ранее являлся депутатом Госдумы седьмого созыва.

Сегодня, 30 января, состоится церемония представления нового руководителя республики.