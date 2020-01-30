Москва, , 12:40 — REGNUM Эффективный диалог России со всеми странами — членами ПАСЕ выгоден всей Европе. После получения подтверждения полномочий российской делегации в этой парламентской ассамблее стоит надеяться на полноценную работу этого консультативного органа, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя подтверждение ПАСЕ.

«Удивительно, но факт: Россия как крупнейшая страна Европы по численности населения и площади может придать новый неоценимый импульс в развитии этого парламентского института.

Удивителен факт: вчера за ратификацию полномочий России проголосовали 96 парламентариев, а 44 делегата высказались против. Кто же эти люди? Конечно же, они представляют младоевропейские страны ЕС и бывшие республики СССР, вылетевшие пока из орбиты влияния России.

Кто финансирует политическую инфраструктуру этих стран, всем понятно, поэтому неудивительно, что несколько лет они еще будут складно и с ненавистью голосить в адрес России.

А ведь в противовес им тема прав русскоязычного населения в Восточной Европе сегодня имеет все шансы войти в короткую повестку ПАСЕ.

Последние лет пять ПАСЕ была больше похожа на площадку для театрализованных представлений, на которой давали «спектакли» с антироссийской риторикой.

Удивительно, что в ПАСЕ входит ряд постсоветских стран, географически расположенных в Азии и не имеющих отношения к ЕС и европейскому континенту, а вот союзная Белоруссия даже не имеет статуса специального наблюдателя в этом органе.

Перемены в ПАСЕ давно назрели и необходимы, антироссийская риторика стала хуже продаваться на Западе», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в полном объёме 29 января. За проголосовали 96, против — 44 парламентария, 7 — воздержались.

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