Подгорица, , 12:39 — REGNUM Митрополит Приморско-черногорский СПЦ Амфилохий заявил, что ни он лично, ни епископальный совет СРЦ «не могли, да и не хотели» запрещать президенту Сербии Александру Вучичу приехать в Черногорию в православный сочельник в 2020 году.

По его словам, «это была братская просьба оставить визит до лучших времен». «До времени, когда визит президента Сербии не будет служить почвой для злоупотреблений и будет направлен на ослабление позиций СПЦ в Черногории. Я и сейчас считаю, что наша просьба была уместна», — отметил митрополит.

По его словам, «это были дни, когда начались протесты священников СПЦ».

«Это был наш подлинный, духовный и гражданский протест против закона о свободе вероисповедания. Прибытие президента другого государства легко можно было бы неправильно использовать. Его политическое влияние, а также его покровительство — что было бы неверно истолковано и подорвало бы дух этих собраний», — сказал Амфилохий.

Он также отметил, что Вучич на своем посту должен заботиться о духовном и культурном наследии сербского народа, а не при помощи неформальных визитов в другую страну. Напомним, что 6 января Вучич должен был прибыть в город Плевля на севере Черногории с частным визитом, но отменил поездку после встречи с патриархом СПЦ Иринеем. Он сказал, что получил сообщение, что приезд в Черногорию может вызвать беспорядки, а «он этого не хочет».