Москва, , 12:34 — REGNUM Российские власти не планируют предоставлять правоохранительным органам неограниченный доступ к персональным данным граждан страны, заявил 30 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Это (информации о том, что правоохранительные органы получат неограниченный доступ к персональным данным) совсем не соответствует действительности. Об этом и разговора не было», — сказал он.

Напомним, ранее СМИ писали, что новый глава Минкомсвязи России Максут Шадаев предложил предоставить уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, доступ к персональным данным граждан РФ. Сообщалось, что если предложение министра вступит в силу, то силовики смогут получать доступ к информации с 2024 года.

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