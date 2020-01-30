Москва, , 12:31 — REGNUM Расширение полномочий местного самоуправления и направление на этот уровень власти дополнительных средств должно сопровождаться укреплением общественных организаций, которые отслеживают нарушения закона со стороны местных управленцев, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 30 января, комментируя повестку предстоящего заседания Совета по развитию местного самоуправления.

30 января президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления. Предполагается обсудить роль муниципальных властей в реализации национальных проектов.

Читайте также: Путин 30 января проведёт совещание по развитию местного самоуправления

«Развитие местного самоуправления, укрепление органов власти на местах — важнейшая задача сегодняшней России. В больших городах и в провинции составляющие этой задачи разнятся, но есть и общие проблемы. Одна из наиболее животрепещущих — это кадры. Кто те люди, которые будут «улучшать практику управления муниципальными образованиями»?

Сегодня уровень работников в этой сфере, прямо скажем, невысок. Это объясняется, с одной стороны, общей культурной деградацией, наблюдающейся в нашей стране в последние десятилетия, и, с другой, — низким уровнем оплаты труда. Труда, который, в идеале, требует полной самоотдачи. Желание и необходимость «подзаработать» приводит к нарушениям, создаёт основу для распространения коррупции. Авторитет местной власти, доверие к ней жителей падают, и это не компенсируешь направлением сверху дополнительных денег.