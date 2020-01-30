Хама, Сирия, , 12:41 — REGNUM Свой комментарий относительно состояния корреспондента RT Arabic Вафы Шабруни, получившей тяжелое ранение в юго-восточной части сирийской провинции Идлиб, дал главный врач Национального госпиталя сирийского города Хама Салим Халлюф.

«Сейчас челюстно-лицевые хирурги делают ей операцию по восстановлению мягких тканей лица и челюстей. Состояние больной стабильное, удовлетворительное», — приводит RT слова сирийского врача.

Также он рассказал, что после того, как Шабруни поступила в больницу, врачи оценили её состояние и оказали ей всю необходимую помощь, которая состояла также в очистке проходимости дыхательных путей тяжелораненой.

«Она имеет осколочные рваные ранения мягких тканей лица и челюстей. Ей была проведена компьютерная томография и простые рентгенологические исследования. У неё был обнаружен левый напряжённый пневмоторакс, установлен дренаж левой плевральной полости», — сообщил Халлюф и добавил, что у женщины резаное ранение левого века, отёк роговицы и конъюнктивы и субконъюнктивальное кровотечение.

Кроме этого, известно, что в настоящее время тяжелораненая корреспондент RT находится на искусственной вентиляции лёгких и дальнейшее лечение ей будет назначено после стабилизации состояния.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января в Сирии была ранена взрывом снаряда в недавно освобождённом от боевиков городе Маарат ан-Нууман, расположенном в зоне «Идлиб», сотрудница информационного агентства RT Вафа Шабруни.