Москва, , 12:35 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил интерес к мнению российского президента Владимира Путина о предложенном США плане по ближневосточному урегулированию. Об этом Нетаньяху заявил 30 января в ходе визита в Москву.

Израильский премьер уточнил, что Путин стал первым лидером, с которым он встречается после своей поездки в Вашингтон и обнародования замысла по «сделке века» президентом США Дональдом Трампом. Нетаньяху отметил, что хотел бы услышать мнение Путина и понять, как можно собрать все силы для мира и спокойного существования на Ближнем Востоке.

Нетаньяху добавил, что ранее провел «некоторые переговоры с американскими друзьями», и пообещал рассказать собеседнику «о некоторых вещах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле заявили, что Москва анализирует американскую «сделку века» и пока констатирует, что план принят Израилем и отвергнут Палестиной.

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