Киев, , 12:24 — REGNUM Экс-глава МИД Украины Павел Климкин поддерживает идею взаимодействия с Польшей относительно получения от России компенсации за «оккупацию сталинским режимом части территорий Польши и Украины».

С таким заявлением украинский дипломат выступил вечером 29 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это будет непросто в юридическом измерении, но почва для серьезного разговора и совместных действий здесь плодородная. Это может многое изменить», — заявил, в частности, Климкин.

Далее представитель Киева подчеркнул, что попытки России «всеми правдами и неправдами фальсифицировать историю» Украину и Польшу объединяет.

«Время сделать шаги навстречу друг другу именно сейчас. Надеюсь, что (Киеву) хватит духа усилить то, что сказано в Польше», — заявил Климкин.

Фразу экс-главы МИД о том, что претензии к России могут «многое изменить» прокомментировал украинский политолог Сергей Белашко.

«В частности, это может изменить западную границу Украины — после возвращения под контроль Варшавы «оккупированной сталинским режимом части территорий Польши»», — отметил эксперт.

Ранее Белашко уже заявлял о возможных неожиданных последствиях заявления президента Зеленского в Польше о вине СССР в начале Второй мировой войны.

«Украинцам, которые кричат о советской агрессии против Польши, рекомендую поинтересоваться значениями слов «репарация» и «реституция». СССР давно нет, Россия полякам не по зубам… Угадайте с трёх раз, кому через несколько лет придётся платить и каяться», — намекал эксперт.

В нынешнем правительстве и Верховной раде на заявление Климкина пока что не отреагировали.