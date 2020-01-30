Киев, , 12:13 — REGNUM В нескольких районах Киева в ночь с 29 на 30 января появились рекламные билборды со слоганом «Россия — наш главный стратегический партнер», передает корреспондент ИА REGNUM.

На плакатах также была фотография Олега Катющенко (политик или эксперт с таким именем на Украине неизвестен — ред.)

Оказалось, что всего в столице Украины вывесили девять таких билбородов, без согласования с властями. Рекламные плакаты были в оперативном режиме ликвидированы коммунальщиками. Демонтаж каждого билборда сопровождали правоохранители, журналисты, муниципальная охрана и ветераны «АТО».

»Операторы внешней рекламы не давали согласия на размещение подобных сюжетов, то есть провокационные билборды разместили пиратским способом. Правоохранительные органы уже выясняют, кто и с какой целью изготовил и расклеил пророссийскую рекламу», — заявил журналистам заместитель главы Киевской горгосадминистрации Валентин Мондриевский.