Москва, , 11:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху передать самые лучшие пожелания помилованной в РФ гражданке Израиля Нааме Иссахар.

Как сообщало ИА REGNUM, 25-летняя гражданка Израиля Наама Иссахар, летевшая из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве, была задержана в столичном аэропорту «Шереметьево» в апреле 2019 года.

В её рюкзаке стражи порядка обнаружили около 10 граммов гашиша. В октябре суд признал её виновной в контрабанде наркотических средств и приговорил к семи с половиной годам заключения.

С просьбой о помиловании к властям России обратились президент и премьер-министр Израиля, а также мать девушки. Позднее Наама Иссахар подала российскому лидеру личное прошение о помиловании. Указ о помиловании гражданки Израиля был подписан 29 января 2020 года.