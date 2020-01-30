Сухум, , 11:53 — REGNUM Один из лидеров оппозиции Абхазии Аслан Бжания, которого также выдвинули кандидатом в президенты страны, рассказал, что имел в виду, когда заявил о необходимости выстраивать диалог между Сухумом и Тбилиси. Интервью было опубликовано Абхазской государственной телерадиокомпанией.

«Я не намерен обсуждать ни с кем вопросы независимости Абхазии», — сказал Бжания.

В то же время он подчеркнул, что Абхазия и Грузия — соседи, и контакты между ними уже есть. Бжания напомнил об ИнгурГЭС, объекты которой по обе стороны границы. Также он рассказал, что есть и неофициальные контакты, от которых получают доход частные лица, но не государство.

«Мы в год примерно заготавливаем десять тысяч тонн ореха, — привел пример политик. — Экспортируем в Россию до одной тысячи тонн. Девять тысяч тонн уходит в Грузию. И на этом обогащаются несколько чиновников».

Кроме этого Бажния рассказал про то, что в Абхазии только грузинских овощей ввозится на 100 млн рублей в год, а многие жители Абхазии ездят лечиться в Грузию. По мнению лидера оппозиции, все эти вопросы нуждаются в государственном контроле, и именно об этом он говорил, когда заявил о необходимости диалога с Тбилиси.

Напомним, о необходимости выстраивать диалог между Абхазией и Грузией Бжания заявил в интервью грузинскому агентству «ИнтерпрессНьюс» по телефону.

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