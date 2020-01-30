Тбилиси, , 11:46 — REGNUM

Министерство здравоохранения Грузии сделало эффективные шаги по предотвращению распространения в стране коронавируса, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства 30 января.

Особое внимание он заострил на постановлении правительства Грузии о временной приостановке прямых авиарейсов с Китаем на период с 28 января и до конца зимнего навигационного сезона, до 29 марта 2020 года.

«Это был самый действенный шаг, который мы могли сделать в настоящее время», — пояснил премьер.

По его же оценке, система здравоохранения Грузии полностью готова и к тому случаю, если в стране будет выявлено заболевание подобным вирусом, и сумеет эффективно ответить на этот вызов.

Георгий Гахария призвал остальные ведомства действовать в координации с минздравом как главным координационным органом в борьбе с коронавирусом.

Отметим, что в аптечных сетях Тбилиси уже возник дефицит на маски, в связи с чем граждане выражают недовольство и требуют пополнения запасов. Паника среди населения выражается и в настороженном отношении к китайцам, которых немало в столице и других городах и населенных пунктах страны. Часть их работает в китайских компаниях в Грузии, другие успели прибыть сюда до приостановки авиасообщения.

Граждане Китая вполне могут приехать в Грузию и любым транзитным рейсом, но в Агентстве гражданской авиации заявляют, что будут требовать от выполняющих такие рейсы авиакомпаний информацию о пассажирах, начальным пунктом путешествия которых был Китай. Соответственно, они будут проходить необходимую проверку.