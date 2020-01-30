Лилонгве, , 11:46 — REGNUM Ряд школ-интернатов в Малави закрылись накануне судебного решения по иску против результатов президентских выборов в стране. Об этом 30 января передает ВВС Africa.

В соответствии с заявлениями представителей администрации школ, учеников отправили по домам из-за опасений, что после объявления судебного решения в понедельник, 3 февраля, в стране могут начаться беспорядки и вооруженные столкновения.

Ведущие автобусные компании также выпустили уведомления о том, что в день суда не будут предоставлять никаких услуг.

По информации журналистов телерадиокомпании, иск против переизбрания Питера Мутарики на пост президента Малави в мае 2019 года был подан оппозиционными партиями.

Как отмечают репортеры, Малави переживает беспрецедентную волну «политического насилия» с момента проведения президентских выборов.

Однако со своей стороны министр информации Малави призвал жителей соблюдать спокойствие, заявив, что правительство страны приняло меры для обеспечения безопасности всех граждан.