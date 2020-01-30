Ташкент, , 11:42 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память первого президента республики Ислама Каримова. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе главы государства.

Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Ислама Каримова в честь дня его рождения, отмечаемого 30 января. Цветы также возложены к памятнику первого президента Узбекистана в Самарканде и Карши.

Глава государства в своей речи сказал, что празднование этой даты является проявлением уважения к истории и независимости страны.

Напомним, Ислам Каримов родился 30 января 1938 года в Самарканде. С 1989 по 1991 год занимал должность первого секретаря ЦК Коммунистической партии Узбекистана. Возглавлял Узбекистан после выхода из состава СССР с 1991 до своей смерти 2 сентября 2016 года.