Москва, , 11:29 — REGNUM Регионам предлагают почтить память своих жителей, погибших в боях за оборону Ленинграда, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

«Просьба переговорить с руководителями регионов, многие регионы это делают, если можно памятные знаки установить на мемориале («Героическим защитникам Ленинграда»)», — обратилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко к членам Совфеда.

Шли ожесточенные бои за оборону Ленинграда, погибли более 240 тыс. человек, отметила Матвиенко.

«Важно, чтобы каждый субъект РФ почтил память погибших своих «граждан» в боях за оборону Ленинграда… Постарайтесь, это незатратная история, это просто внимание к тем, кто погиб, кто захоронен в братских могилах», — сказала она.