Ташкент, , 11:26 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 января возложил цветы к подножию памятника Исламу Каримову в Ташкенте, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«Первый президент нашей страны, основатель независимого Узбекистана Ислам Каримов был всенародно любимым и международно признанным государственным и политическим деятелем», говорится в сообщении.

Пресс-служба подчеркивает, что «стало доброй традицией отмечать его день рождения — 30 января и как отмечал глава государства Шавкат Мирзиёев, празднование этой исторической даты на высоком уровне является проявлением уважения к нашей истории и независимости, демонстрацией культуры народа и нации».

«Прочитаны суры из священного Корана. Говорилось о многогранной деятельности, благородных качествах Ислама Каримова», сообщает пресс-служба.

В церемонии возложения цветов приняли участие представители администрации президента, члены парламента и правительства, деятели науки и культуры, творческая интеллигенция, общественность города.

Цветы также возложены и к памятникам Исламу Каримову в Самарканде и Карши.