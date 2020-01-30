Пекин, , 11:22 — REGNUM Посольство Индонезии в Пекине (Китай) создало пост в городе Чанша, вблизи города Ухань, сообщает Sindonews.

В посольстве Индонезии сообщили, что время от времени оно продолжает общаться с гражданами Индонезии в Ухане и других городах провинции Хубэй.

«Посольство также продолжает координировать свою деятельность с министерством иностранных дел Китая и правительством провинции Хубэй для обеспечения материально-технической помощи. Посольство учредило пост в городе Чанша для мониторинга и поставки помощи», — говорится в сообщении посольства Индонезии в Пекине.

Известно, что национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии отправило посольство Индонезии в Пекине гуманитарную помощь в виде защитных масок, которые будут переданы гражданам страны в городе Ухань.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что запаса продовольствия у граждан Индонезии в Ухане (Китай), по прогнозам, хватит на пять дней.

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